Куцый: эпидемическая ситуация в Одесской области ухудшается

Эпидемическая ситуация в Одесской области ухудшается очень быстрыми темпами.

Об этом на своей странице в Facebook, в своём традиционном еженедельном отчёте о мерах Одесской областной государственной администрации, сообщил её глава Максим Куцый.

Он, в частности, напомнил, что «в четверг лаборатория зафиксировала антирекорд — 95 случаев в сутки. Это на 10% больше мая, когда был первый пик заболеваемости».

Максим Куцый также сообщил, что всего выздоровели 47% от общего количества больных коронавирусом, за весь период проведено более 30 тысяч тестов ПЦР-методом.

Однако, болезнь продолжает распространяться по региону. Наибольший прирост глава ООГА отметил в Измаильском, Болградском и Балтском районах, в которые были отправлены группы экспертов-эпидемиологов для контроля за ситуацией.

Как считает руководитель области, основной причиной роста заболеваемости, в условиях ослабления карантина, является несоблюдение населением карантинных мероприятий. «Особенно это касается магазинов, рынков, общественного транспорта, кафе и ресторанов. Работники в этих местах обязаны носить маски», — подчеркнул Куцый.

На утро 27 июня, по данным системы СНБО по мониторингу распространения эпидемии, в Одесской области зарегистрировано 1 567 случаев заболевания, в том числе 38 новых (за последние сутки). Летальных исходов всего — 21 (без изменений). Выздоровело 725 человек (+88 за сутки).

Как сообщала Одесса News, в Украине за сутки 948 новых случаев заболевания, 24 смерти. Наибольшее количество заболевших во Львовской и Черновицкой областях, а также в Киеве.