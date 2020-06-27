COVID-19 в Украине: за сутки 948 новых случаев, 24 смерти

На утро 27 июня в Украине подтверждено 42 065 случаев COVID-19, из них 18 701 выздоровел, 1 110 умерли.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава в Facebook.

За последние сутки лабораторно подтверждено 948 случаев, — отмечается в сообщении.

Приводится и другая статистика за последние сутки:

🔹Всего проведённых исследований в Украине методом ПЦР — 631 966, методом ИФА — 190 344.

🔹Болезнь подтверждена у 3 086 детей и 6 515 медиков, из них 3 984 медработника выздоровели.

🔹В госпитализации нуждались 11 243 лица; подключенных к аппарату ИВЛ — 386 пациентов. Сейчас на аппарате ИВЛ находятся 87 больных.

🔹Занято 4 297 коек, выделенных для больных COVID-19.

🔹30 822 больных находились на амбулаторном лечении.

Общая картина по Украине заболевших и выздоровевших выглядит так:

Винницкая обл. — 1811 (1158 выздоровели)

Волынская обл. — 2161 (691 выздоровел)

Днепропетровская обл. — 1087 (913 выздоровели)

Донецкая обл. — 415 (163 выздоровели)

Житомирская обл. — 1371 (741 выздоровел)

Закарпатская обл. — 2640 (926 выздоровели)

Запорожская обл. — 565 (417 выздоровели)

Ивано-Франковская обл. — 2253 (1096 выздоровел)

г. Киев — 4866 (1490 выздоровели)

(1490 выздоровели) Киевская обл. — 2469 (1279 выздоровели)

Кировоградская обл. — 642 (529 выздоровели)

Луганская обл. — 76 (58 выздоровели)

Львовская обл. — 5004 (737 выздоровели)

(737 выздоровели) Николаевская обл. — 392 (281 выздоровел)

Одесская обл. — 1567 (725 выздоровели)

Полтавская обл. — 309 (268 выздоровели)

Ровенская обл. — 3475 (1705 выздоровели)

Сумская обл. — 287 (209 выздоровели)

Тернопольская обл. — 1876 (1124 выздоровели)

Харьковская обл. — 2046 (1030 выздоровели)

Херсонская обл. — 191 (176 выздоровели)

Хмельницкая обл. — 777 (536 выздоровели)

Черкасская обл. — 635 (451 выздоровел)

Черновицкая обл. — 4631 (1853 выздоровели)

(1853 выздоровели) Черниговская обл. — 519 (145 выздоровели).

Рабочая группа при Министерстве здравоохранения внесла дексаметазон в протокол лечения COVID-19, о чём на брифинге сказал министр здравоохранения Максим Степанов.

«Рассмотрен вопрос относительно внесения (в протокол лечения COVID-19 — ред.) дополнительных лекарственных средств, то есть расширения этого протокола, которое основывается на нашем опыте, клинических испытаниях и на опыте других стран, например, было принято решение относительно внесения такого препарата, как дексаметазон», — сказал Степанов.

Как сообщала Одесса News, первые европейские клинические исследования детей в возрасте от трёх дней до 18 лет, заразившихся коронавирусом, продемонстрировали преимущественно лёгкую форму течения болезни и низкий показатель летальности — менее 1%.