COVID-19 в Украине: за сутки 948 новых случаев, 24 смерти

На утро 27 июня в Украине подтверждено 42 065 случаев COVID-19, из них 18 701 выздоровел, 1 110 умерли.
Об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава в Facebook.
За последние сутки лабораторно подтверждено 948 случаев, — отмечается в сообщении.
Приводится и другая статистика за последние сутки:
🔹Всего проведённых исследований в Украине методом ПЦР — 631 966, методом ИФА — 190 344.
🔹Болезнь подтверждена у 3 086 детей и 6 515 медиков, из них 3 984 медработника выздоровели.
🔹В госпитализации нуждались 11 243 лица; подключенных к аппарату ИВЛ — 386 пациентов. Сейчас на аппарате ИВЛ находятся 87 больных.
🔹Занято 4 297 коек, выделенных для больных COVID-19.
🔹30 822 больных находились на амбулаторном лечении.
Общая картина по Украине заболевших и выздоровевших выглядит так:
- Винницкая обл. — 1811 (1158 выздоровели)
- Волынская обл. — 2161 (691 выздоровел)
- Днепропетровская обл. — 1087 (913 выздоровели)
- Донецкая обл. — 415 (163 выздоровели)
- Житомирская обл. — 1371 (741 выздоровел)
- Закарпатская обл. — 2640 (926 выздоровели)
- Запорожская обл. — 565 (417 выздоровели)
- Ивано-Франковская обл. — 2253 (1096 выздоровел)
- г. Киев — 4866 (1490 выздоровели)
- Киевская обл. — 2469 (1279 выздоровели)
- Кировоградская обл. — 642 (529 выздоровели)
- Луганская обл. — 76 (58 выздоровели)
- Львовская обл. — 5004 (737 выздоровели)
- Николаевская обл. — 392 (281 выздоровел)
- Одесская обл. — 1567 (725 выздоровели)
- Полтавская обл. — 309 (268 выздоровели)
- Ровенская обл. — 3475 (1705 выздоровели)
- Сумская обл. — 287 (209 выздоровели)
- Тернопольская обл. — 1876 (1124 выздоровели)
- Харьковская обл. — 2046 (1030 выздоровели)
- Херсонская обл. — 191 (176 выздоровели)
- Хмельницкая обл. — 777 (536 выздоровели)
- Черкасская обл. — 635 (451 выздоровел)
- Черновицкая обл. — 4631 (1853 выздоровели)
- Черниговская обл. — 519 (145 выздоровели).
Рабочая группа при Министерстве здравоохранения внесла дексаметазон в протокол лечения COVID-19, о чём на брифинге сказал министр здравоохранения Максим Степанов.
«Рассмотрен вопрос относительно внесения (в протокол лечения COVID-19 — ред.) дополнительных лекарственных средств, то есть расширения этого протокола, которое основывается на нашем опыте, клинических испытаниях и на опыте других стран, например, было принято решение относительно внесения такого препарата, как дексаметазон», — сказал Степанов.
Как сообщала Одесса News, первые европейские клинические исследования детей в возрасте от трёх дней до 18 лет, заразившихся коронавирусом, продемонстрировали преимущественно лёгкую форму течения болезни и низкий показатель летальности — менее 1%.