Не привит? Ищи другую работу: в Украине введён запрет на профессию для непривитых

Министерство здравоохранения Украины своим приказом утвердило перечень производств и организаций, представители которых подлежат обязательной вакцинации против COVID-19.

Об этом сообщается на сайте Минздрава.

«Согласно приказу, на период действия карантина, установленного Кабинетом Министров, с целью предотвращения распространения коронавирусной болезни, обязательной вакцинации против COVID-19 подлежат работники: центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов; местных государственных администраций и их структурных подразделений; заведений высшего, последипломного, профессионального предвысшего, профессионального (профессионально-технического), общего среднего, в том числе специальных, дошкольного, внешкольного образования, учреждений специализированного образования и научных учреждений независимо от типа и формы собственности», — говорится в сообщении.

Отмечается, что приказ вступает в силу через месяц со дня его опубликования.

Работники учреждений образования и органов исполнительной власти, которые не вакцинируются против COVID-19 в течение этого периода, будут отстранены от работы без сохранения заработной платы.

«Работники образовательной сферы и работники органов власти каждый день взаимодействуют с большим количеством людей, а поэтому рискуют инфицироваться коронавирусной болезнью. Почти все, кто попадает в больницу с COVID-19 — невакцинированные. Это решение призвано защитить жизнь и здоровье украинцев и их близких, создав безопасную среду в учреждениях образования и государственных учреждениях», — пояснил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

В Минздраве напомнили, что работники образования и органов исполнительной власти могут вакцинироваться от COVID-19 организованно или индивидуально в удобном для них пункте либо в центре вакцинации.

Также в Минздраве подчеркнули, что работники сферы образования и работники органов власти, которые имеют абсолютные противопоказания к проведению вакцинации, не будут подлежать обязательной вакцинации.

«Мы завершили первый этап определения профессий, для которых вакцинация против COVID-19 является обязательной. Следующим этапом в этот перечень будут включены работники всех государственных учреждений, организаций и предприятий, социальные работники и работники почтовых услуг», — сказал Ляшко.

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