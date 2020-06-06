Глава Одесской ОГА призвал одесситов быть сознательными и слушаться врачей

Председатель Одесской областной государственной администрации Максим Куцый обратился к жителям области быть сознательными и прислушиваться к рекомендациям врачей, касающихся борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции.

Об этом глава ООГА написал на своей странице в Facebook.

Максим Куцый с сожалением отметил, что на сегодня в Одесской области зафиксировано 18 летальных случаев, хотя, в целом, наблюдается тенденцию к выздоравливанию пациентов.

«В регионе наблюдается стабильная тенденция к выздоровлению пациентов. Хочу отметить, что 68% пациентов лечатся дома и переносят болезнь в лёгкой форме», — написал Куцый.

Он также отметил, что от COVID-19 излечились 85 медицинских работников, что составляет более 40% от общего количества больных врачей.

«В течение недели лабораторный центр делал более 600 ПЦР-тестов ежедневно. Всего в регионе пока проведено почти 22 000 тестирований. Это один из лучших показателей в стране», — заметил Макстм Куцый.

Глава Одесской ОГА также сообщил о решении комиссии по чрезвычайным ситуациям о переходе к следующему этапу смягчения карантина. Исключение составляют лишь Болградской и Подольский районы, где из-за эпидемической ситуации действует только первый этап послаблений.

«Сейчас в Болградском районе наблюдается вспышка заболеваемости COVID-19… К счастью, летальных нет. В район уже поехала комиссия областного департамента здравоохранения для изучения ситуации и принятия необходимых мер», — подчеркнул Куцый.

Куцый также предупредил об осторожности при посещении ресторанов, которые повсеместно открылись в области.

«В заведениях питания и в дальнейшем будет запрещено функционирование детских комнат, проведение праздников и банкетов, в которых принимают участие более 10 человек, самообслуживание в заведениях быстрого питания».

Глава ООГА также предостерёг, что «все запланированные ослабления будут введены и будут действовать, если не ухудшится ситуация с распространением вируса. Поэтому всё будет зависеть от того, насколько жители Одесской области сознательно относятся к элементарным, но таких необходимым мерам безопасности».

Как сообщала Одесса News, на утро 6 июня в Одесской области насчитывается 986 больных COVID-19 (+11 за сутки), из которых 368 выздоровели (+14).

Фото: Facebook/Максим Куцый