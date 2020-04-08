Смягчения карантина на Пасхальные праздники не будет

Смягчение карантинных мер, особенно с учётом Пасхальных праздников, когда существует угроза скопления людей и немало украинцев традиционно возвращаются домой, пока невозможно.

К согласию по этому вопросу пришли участники совещания по вопросам борьбе с коронавирусом под председательством Президента Украины Владимира Зеленского, сообщает пресс-служба Главы государства.

«Карантин — это то, что нас спасает. Благодаря тому, что мы ввели его вовремя, распространение коронавируса происходит не так быстро. Мы видим, что многие украинцы ответственно относятся к карантину, хотя это нелегко. Мы же должны быть ответственными по отношению к людям и сделать всё, чтобы облегчить их жизнь в это время», — сказал Зеленский.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что с этой целью уже разработаны программы выплат людям с низкими доходами.

«Уже со вчерашнего дня мы начали дополнительные выплаты пенсионерам, которым за 80. Со следующей недели будем доплачивать по 1000 гривен тем, у кого пенсия ниже 5000 гривен. И к концу апреля эти деньги получат все такие пенсионеры», — отметил Шмыгаль.

Кроме того, по поручению Президента правительство классифицировало категории населения, которым будет оказана дополнительная помощь. Речь идет о безработных, малообеспеченных семьях с детьми, малом и среднем бизнесе.

Денис Шмыгаль на заседании правительства в среду подчеркнул, что карантин не завершится 14 апреля, как было распространено в некоторых фейковых СМИ.

По его словам, правительство не намерено отступать от тех мер, которые запланировало до 24 апреля.

«Вероятнее всего, (карантин, — ред.) будет продлён до начала мая. В мае при условии положительной динамики мы запустим экономику по определённому плану, который будет дополнительно сообщён правительством», — сказал Шмыгаль.

В Совете национальной безопасности и обороны не готовили никаких проектов решений относительно смягчения карантинных мер, сообщает пресс-служба СНБО.

«В Аппарате Совета национальной безопасности и обороны Украины не готовилось никаких «проектов решения СНБО» по «смягчению» карантинных мер», — заявляют в Совбезе, подчеркнув, что меры, предпринимаемые властями по противодействию коронавирусной инфекции, являются эффективными, действенными и аналогичными действиям большинства стран Европы и мира.

Как сообщала Одесса News, по данным Центра общественного здоровья, на 9:00 8 апреля в Украине 1 668 лабораторно подтверждённых случаев COVID-19, из них 52 летальных, 35 пациентов выздоровели.