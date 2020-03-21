В Одессе создали группу «Подвезу медика»

Автомобилисты Одессы создали группу добровольцев в Viber «Подвезу медика», чтобы помочь работникам медицинских учреждений, прежде всего, медсёстрам, добираться каждый день из пригорода на работу.

Об этом говорится на специальной странице автомобилистов-добровольцев в Viber.

«Это сообщество — добровольное объединение водителей, желающих попутно подвезти медработников «дом — работа, работа — дом» в сложных условиях карантина. Это не служба такси и не способ заработать», — говорится в сообщении.

Участники инициативы отмечают, что стремятся облегчить медикам их непростую задачу — справиться с эпидемией с наименьшими потерями, отмечают инициаторы сообщества.

По состоянию на 20 марта в группу водителей-добровольцев «Подвезу медика» вошли около семисот одесситов.

Как сообщала Одесса News, TIS (ТИС Трансинвестсервис — стивидорная компания) перечислила и перечисляет в ближайшее время 20,5 млн гривен в национальный фонд, и больше 2,5 млн грн на нужды Одесской области, в частности, на закупку 4-х аппаратов искусственной вентиляции воздуха.