В Измаиле браконьер с ножом защищал свою добычу — 150-килограммовую белугу

В Измаиле браконьер бросился с ножом на пограничника, чтобы защитить свой улов, оцененный позже на десятки тысяч долларов.

Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

«В Одесской области браконьеры поймали 150-килограммовую белугу, которая шла на нерест. Защищая улов с десятками килограммов чёрной икры, задерживаемый нарушитель бросился с ножом на пограничника», — говорится в сообщении.

Происшествие произошло в Очаковском устье Дуная, недалеко от города Вилково во время дежурства сотрудников оперативно-розыскного подразделения Измаильского пограничного отряда.



По их информации, пограннаряд на катере обнаружил двух мужчин в лодке, на дне которой лежала запутанная в сетях огромная белуга — длиной около 2 метров. Рыбу, видимо, на борт затягивали крюками, так как у неё были глубокие раны.



Пограничники доставили задержанных и их лодку с уловом к берегу, однако во время проверочных мероприятий один из браконьеров напал с ножом на пограничника. Умелыми действиями военнослужащих нападающего разоружили и одели в наручники.

По фактам уголовных преступлений, предусмотренных ст.249 «Незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом» и ст.345 «Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа» было проинформировано Килийское отделение Нацполиции.

Едва живую белугу выпустили в Дунай в надежде, что она выживет и даст потомство. По оценке ихтиологов Дунайского биосферного заповедника, рыба имела икру и шла на нерест.



Кстати. Белуга, идущая на нерест, имеет около 10-15% от собственного веса икры. Именно за ней охотятся браконьеры. Её стоимость на чёрном рынке — около 1000 долларов США за килограмм.

Как сообщала Одесса News, в ходе реализации оперативной информации правоохранители остановили в контролируемом пограничном районе вблизи села Лиманское Ренийского района микроавтобус Volkswagen Transporter, загружённый ящиками с живой рыбой на сумму свыше 55 тысяч гривен..