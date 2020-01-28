Измаильские пограничники задержали браконьера с рыбкой на 55 тысяч гривен

Пограничники Измаильского отряда во взаимодействии с представителями Нацполиции задержали браконьера с большим количеством рыбы.

Как сообщает Госпогранслужба Украины, в ходе реализации оперативной информации правоохранители остановили в контролируемом пограничном районе — вблизи села Лиманское Ренийского района — микроавтобус Volkswagen Transporter, загруженный пластиковыми ящиками с живой рыбой.

Отмечается, что у водителя не было никаких документов на рыбу. В машине нашли также 8 сеток длиной более 250 метров. Всего браконьеры выловили 160 рыбин разных видов (толстолобик, сазан, судак).

Рыбу и запрещённые орудия лова изъяты инспектором рыбоохранного патруля. Нанесённый ущерб государству оценили в 55 000 гривен.

Решается вопрос о возбуждении уголовного производства по статье 249 Уголовного кодекса Украины «Незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом».

Как сообщала Одесса News, в Одесской области правоохранители обнаружили 15 кг наркосодержащих таблеток, разоблачив тем самым канал, организованный иностранцами.

Фото: Госпогранслужба