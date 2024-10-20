«Тузлівські лимани: війна та мир» (105-й випуск): ця квітка може бути втраченою

Осіння перлина Бессарабії — пізньоцвіт Фоміна (Colchicum fominii) — рідкісна рослина, занесена до Червоної книги України, розквітла в Національному природному парку «Тузлівські лимани».

Ця квітка зростає лише в Одеській області, Молдові та в Добруджі в Румунії, тобто на досить невеликій території, тому є ендеміком західного Причорномор’я, повідомляє на сторінці у Facebook працівниця НПП Олена Бронскова.

«Пізньоцвіт Фоміна – невеличка, 10-15 см заввишки, цибулинна рослина, яка восени квітне, а навесні відрощує листя і дає насіння. Такий нестандартний сезонний розвиток пояснюється тим, що пізньоцвіти є уродженцями Середземномор’я і саме звідти прийшли до наших країв», — повідомляє знавець.

За словами еколога, довготривале пристосування до середземноморського клімату призвело до появи саме такого життєвого циклу у багатьох середземноморських цибулинних видів рослин. А м’які бессарабські зими дозволяють цим південним рослинам виживати і в наших краях, де вони зростають на відкритих степових схилах та подекуди в розріджених лісосмугах, висаджених на місці степів.

Відомо лише два місця зростання пізньоцвіту Фоміна у Румунії, чотири – в Молдові, і 12 – в Одеській області. «Тобто переважна частина популяцій цього рідкісного виду знаходиться саме в межах нашої країни і ми, як держава, несемо основну відповідальність за його збереження», — впевнена Олена Бронскова.

«Але, як не дивно, окрім включення до Червоної Книги України, ніяких інших заходів із його збереження та охорони на державному рівні не здійснювалось. Тому для гарантованого подальшого існування цієї чудової рослини на наших теренах потрібно створити кілька заказників місцевого значення», — занепокоєна фахівчиня.

За її словами, епідемія розорювання останніх клаптиків степової цілини наразі в розпалі і ризик втрати цього раритетного виду дуже високий.

Олена Бронскова відзначає, що на міжнародному рівні пізньоцвіт Фоміна у пошані — він занесений до Європейського червоного списку, до Бернської конвенції, до Директиви ЄС, як рослина, що становить особливий інтерес для співтовариства (ЄС), збереження якої потребує створення територій особливої охорони.

Працівники нацпарку сподіваються, що після вступу до ЄС Україна буде зобов’язана вжити дієвих заходів для збереження пізньоцвіту, «але залишається відкритим питання, чи дочекається ця перлина Бессарабії кращих для себе часів, чи нам залишаться на згадку про неї лише нечисленні фотографії».

У попередньому випуску екологічної серії публікацій «Тузлівські лимани: війна та мир» йшлося про те, що Нацпарк постійно стикається з проблемою пестицидів та гербіцидів, якими фермери навколішніх територій захищають сільськогосподарські культури, але шкодять комахам, які служать птахам їжею.

Фото: Олена Бронскова, НПП «Тузлівські лимани»/Facebook

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