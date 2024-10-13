«Тузлівські лимани: війна та мир» (104-й випуск): Національний парк залишають птахи

12 та 13 жовтня Національний природний парк «Тузлівські лимани», що в Одещині, відзначає Всесвітній день перелітних птахів.

Це щорічна глобальна кампанія, присвячена підвищенню обізнаності про перелітних птахів і необхідність міжнародного співробітництва для їх збереження, — підкреслюється на офіційному сайті НПП «Тузлівські лимани».

«Зосередься на комахах: захищаючи комах, захищаєш птахів!», — така тема Всесвітнього дня мігруючих птахів у цьому році, адже комахи є важливим джерелом енергії для багатьох видів перелітних птахів не тільки в періоди розмноження, але й під час їх великих подорожей, багато в чому впливають на час, тривалість та загальний успіх міграцій птахів.

НПП «Тузлівські лимани» постійно стикаються з проблемою пестицидів та гербіцидів, якими фермери навколішніх територій захищають сільськогосподарські культури, але шкодять комахам, які служать птахам їжею.

«Нестача комах, багатих енергією та білком, може перешкоджати міграції та розмноженню пернатих, що призводить до послаблення імунної системи, зниження репродуктивного успіху та збільшення смертності як дорослих птахів, так і їх потомства. Птахи відіграють вирішальну роль у запиленні та боротьбі зі шкідниками, а відсутність комах порушує ці функції екосистеми.

Кампанія Всесвітнього дня перелітних птахів у 2024 році включає скорочення використання пестицидів і добрив і, де це можливо, перехід на органічне землеробство. Інші заходи включають збереження та поєднання ділянок природної рослинності, які служать їжею та притулком для птахів та інших видів, у сільськогосподарських ландшафтах.

Чи дійде це до місцевих аграріїв?

«Через зміну клімату, втрату місць проживання, забруднення середовища існування внаслідок необачного ставлення людства до довкілля, військових дій і збройних конфліктів, зокрема, російського військового вторгнення в Україну, сьогодні велика кількість мігруючих видів перебуває під загрозою зникнення», пише доктор біологічних наук, почесний професор, начальник науково-дослідного відділу Національного природного парку «Тузлівські лимани» Іван Русєв на своїй сторінці Facebook.

Синиця вусата

Бджолоїдка

Рожевий фламінго

Сиворакша

Кулик-довгоніг

У попередньому випуску екологічної серії публікацій «Тузлівські лимани: війна та мир» йшлося про діяльність екоінспекторів, яка може бути як творчою, так і руйнівною.

Відео: НПП «Тузлівські лимани»

Світлини: Іван Русєв, Олександр Бронсков/Facebook

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