«Тузлівські лимани: війна та мир» (103-й випуск): екоінспектори бувають різні

4 жовтня Національний природний парк «Тузлівські лимани», що в Одещині, відзначив важливе для суспільства свято – Всесвітній день тварин, або World Animal Day, мета якого — звернути увагу суспільства на права тварин та умови їх утримання.

Загрози життю тварин є різноманітними: кожен день люди руйнують місця їх проживання, зловживають використанням природних ресурсів, займаються браконьєрством та незаконною торгівлею, що призводить до зникнення цілих видів. Цей день – нагода усвідомити людям свою відповідальність щодо тварин, можливість ще раз закликати суспільство захищати фауну.

За природними явищами, що вібуваються на території заповідника, спостерігає чимало науковців. Чимало людей також слідкують за порядком в НПП — його працівники, екоінспектори, а ось вже майже тисячу днів й військові, прикордонники.

Минулого тижня до НПП «Тузлівські лимани» завітали спеціалісти з Миколаївського обласного центру Гідрометеорології, які виконують важливу роботу з гідробіологічного моніторингу в рамках державної програми моніторингу перехідних вод.

За інформацією на сайті НПП, «об’єктами досліджень наших гостей стали лимани Бурнас, Алібей, Шагани та Сасик, де спеціалісти проводили відбір проб за двома біологічними показниками: фітопланктона та макрозообентоса. Це важливий крок у пізнанні та збереженні нашої унікальної природи».

На жаль, не всі, хто потрапляє на територію Парку, мають благі наміри.

Доктор біологічних наук, почесний професор, начальник науково-дослідного відділу Національного природного парку «Тузлівські лимани» Іван Русєв повідомляє на своїй сторінці у Facebook й про інших гостей. Так, днями на територію Парку увірвалась автівка Міцубісі, пасажири якої пронеслись повз режимний пункт контролю Кордону «Тузлівська Амазонія», не зупинившись, нехтуючи вимогою інспектора НПП «Тузлівські лимани» Сергія Нагаєва, без пред’явлення документів, попрямували до берега Чорного моря, де чергують військові і прикордонники.

«Звісно, Їх швидко завертають назад військові, тому що немає дозволу перебування в режимній зоні. По дорозі зупиняються, щось шукають на березі лиману Шагани, метушаться. На зворотньому шляху знову вони швидко проїжджають мимо Кордону «Тузлівська Амазонія» і знову на вимогу інспектора нацпарку не зупиняються. Дорога була перекрита спеціальними металевими їжаками, але Лутенко їх відштовхує і вони тікають», — описує подію Іван Русєв.

Із світлин, які були зроблені інспектором нацпарку, дізналися, що непроханими гостями НПП були, за висловом Івана Русєва, «відомі злочинці — держслужбовці з Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу — Лутенко Руслан та Грамма Ігор».

«Раніше ці діячі працювали в рибінспекції і багато років штормили рибалок на водоймах області і ставили їх на «лічильник». Не раз намагались «наїжджати» на наш нацпарк, але «ламали зуби». Зараз, під час війни, ці здорові лоби оформились на роботу в Держекоінспекцію і вирішили «наїхати» на НПП «Тузлівські лимани», як це робили їх колеги раніше. Знову не вийшло», — написав Русєв.

За словами в.о. директора НПП «Тузлівські лимани» Ірини Вихристюк, «природоохоронної служби в Одеській області не було і немає. Обличчя Держекоінспекції Одещини Грамма та Лутенко — це ганьба всій природоохоронній справі. Їх дії абсолютно подібні до дій різноманітних охоронних фірм з 90-х. Можливо, це пов’язано з тим, що в Одеській ОДА колишні прокурори?».

В ДЕІ, — пише Ірина Вихристюк, знайшли прихисток непрофесійні особи, що звикли виконувати команди замовників і діяти як рекетири. Зокрема, очільниця НПП називає прізвища Дем’яна Ганула, Артема Карташова, Максима Попова та інших.

Зараз керівництво НПП готує офіційного листа до керівництва Держекоінспекції із запитом, «на якій підставі їхні працівники поводять себе як гопники й злочинці, без пред’явлення документів катаються по об’єкту природно-заповідного фонду на автівці і лякають птахів під час війни».

У попередньому випуску з життя НПП «Тузлівські лимани» йшлося про прикордонника Дмитра Богачевського, який охороняв під час війни територію Нацпарку.

Фото: Іван Русєв, НПП «Тузлівські лимани/Facebook

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