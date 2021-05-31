Одесский суд взялся рассматривать дело о незаконной добыче ракушечника

Одесская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении частного предпринимателя, который организовал незаконную добычу полезных ископаемых общегосударственного значения на землях лесного хозяйства в Раздельнянском районе.

Как сообщает пресс-служба ведомства, следствием установлено, что в 2019 году предприниматель, без правовых оснований на пользование земельным участком, принадлежащем ГП «Одесское лесное хозяйство», без каких-либо разрешительных документов незаконно осуществлял добычу известняка-ракушечника с помощью камнерезных машин, путём его выпиливания из горной породы недр.

Кроме того, продолжается досудебное расследование в отношении должностных лиц этого предприятия, руководство которого допустило незаконную добычу полезных ископаемых на земельном участке с целевым назначением — ведение лесного хозяйства и связанных с ним услуг.

Как сообщала Одесса News, Служба безопасности Украины задокументировала масштабную незаконную разработку недр в Беляевском районе Одесской области, вследствие которой государству причинён ущерб на сумму более 100 миллионов гривен.

Фото: Пресс-служба Одесской областной прокуратуры

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod — будьте в курсе важнейших событий.