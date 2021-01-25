В Одесской области разоблачили незаконную разработку недр, принесшую ущерб на 100 млн

Служба безопасности Украины задокументировала масштабную незаконную разработку недр в Беляевском районе Одесской области, вследствие которой государству причинён ущерб на сумму более 100 миллионов гривен.

Об этом сообщает СБУ.

«По предварительным данным досудебного следствия, организовала незаконный бизнес местная частная коммерческая структура. Дельцы получили официальную лицензию и начали добывать песок на площадях, значительно превышающих размеры лицензированных площадок. Они реализовывали нелегально добытую смесь местным частным фирмам в обход налогового законодательства», — отмечают в СБУ.

Во время следственных действий правоохранители обнаружили грузовики и экскаваторную технику, задействованную на нелегальных работах. По предварительным оценкам специалистов, в результате противоправной деятельности государству причинён ущерб на более чем 100 миллионов гривен.

В ходе обысков в офисе фирмы и по месту жительства фигурантов изъята компьютерная техника и бухгалтерия с доказательствами незаконной деятельности. На 12 единиц спецтехники судом наложен арест, решается вопрос о наложении ареста на иное имущество коммерческой структуры и личное имущество директора.

В рамках начатого производства по ч.1 ст.240 (нарушение правил использования недр, что создало опасность для окружающей среды и повлекло тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины продолжается следствие, планируется сообщить о подозрении директору компании.

Как сообщала Одесса News, прокуратура Одесской области осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту нарушения правил охраны и использования недр в Раздельнянском районе, где обнаружили незаконную добычу ракушечника.

Фото: СБУ