Одесская прокуратура встала на защиту недр

Прокуратура Одесской области осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту нарушения правил охраны и использования недр в Раздельнянском районе, где обнаружили незаконную добычу ракушечника.

Об этом сообщает пресс-службе прокуратуры Одесской области.

«Во время следственных действий правоохранители вблизи села Светлогорское Раздельнянского района выявили факт добычи ракушечника без каких-либо разрешительных документов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на технику, используемую при незаконной добыче и уже добытый камень-ракушечник наложен арест.

Ведётся досудебное разбирательство.

Одесса News сообщала о незаконной добыче песка в Беляевском районе Одесской области.

Фото: Пресс-служба прокуратуры Одесской области