Завалы обрушившегося дома на Торговой в Одессе разбирали даже ночью

По состоянию на 7 часов утра 20 мая подразделениями ГСЧС продолжались мероприятия по ликвидации последствий разрушения стены четырёхэтажного жилого дома по ул. Торговая, 20 в Одессе, произошедшего 18 мая.

Как сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области, в течение 19 мая было проведено повторное обследование завалов кинологическими расчётами 3-го Специального центра быстрого реагирования ГСЧС, осуществлён демонтаж шифера частично разрушенной кровли, проведено разрезание деревянной обрешётки и деревянных конструкций, обрушены с помощью натяжного троса с лебёдкой остатки аварийных 3-го и 2-го этажей со стороны ул. Торговой, приняты меры по извлечению мебели со второго этажа, на которой держится часть перекрытия второго этажа, начато расчистку разрушенных конструкций с территории котлована.



Отмечается, что всего к выполнению работ привлечено 18 единиц техники и 76 человек, из них от ГСЧС 45 человек личного состава и 8 единиц техники.

Как сообщала Одесса News, 18 мая в 16 час. 25 мин. в Одессе по ул. Торговая, 20, произошло частичное обрушение стены жилого дома. В результате обвала без крова над головой оказались 17 человек.

Фото и видео: ГУ ГСЧС Украины в Одесской области