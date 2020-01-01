В Одессе последний день года не обошёлся без пожара

Спасатели 31 декабря ликвидировали возгорание в комнате 9-этажного общежития Одесского национального политехнического университета.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области.

«31 декабря в 13:01 в Службу спасения 101 поступило сообщение о возгорании в комнате на 5 этаже 9-этажного общежития Одесского национального политехнического университета по улице Маршала Говорова, 11е», — говорится в сообщении.

Спасатели установили, что загорелся матрас в комнате на 5 этаже 9-этажного здания.

«Пожар был ликвидирован в 13:20 на площади 1 м2. Сотрудники ГСЧС из соседних комнат спасли и вывели на свежий воздух 3 человека, из здания эвакуировали 50 человек по лестничным маршам. Погибших и пострадавших нет», — информируют в ГСЧС.

Вероятная причина пожара — короткое замыкание в электросети. Ущерб устанавливается.

От ГСЧС привлекались к тушению пожара 11 единиц техники и 47 человек личного состава.

Как сообщала Одесса News, из медицинских учреждений Одессы выписали всех пострадавших в результате пожара 4 декабря в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.