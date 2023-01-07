В Рождественский Сочельник в Одесской области сгорело 4 человека, в т.ч. трое детей

6 января в 19:38 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре в селе Белино Подольского района Одесской области.

Как сообщает в Facebook Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области, выехавшие на место пожара спасатели установили возгорание жилого дома открытым пламенем.

«В 20:19 пожар был локализован, в 20:50 – ликвидирован на общей площади ~ 80м²», — говорится в сообщении.

Подчёркивается, что в результате пожара пострадали: мужчина 1991 года рождения (отец), который в тяжёлом состоянии с отравлением продуктами горения госпитализирован в медицинское учреждение. Погибли: хозяйка дома 1991 года рождения (мать); мальчик – 2018 года рождения; мальчик (племянник) – 2020 года рождения; мальчик — 2019 года рождения.

Причина пожара и детали устанавливаются.

Всего было привлечено к тушению пожара 2 единицы техники и 14 спасателей от ГСЧС Одесской области.

Как сообщала Одесса News, 2 января 2023 года на пожаре в жилом доме в переулке Клубничном, что в Приморском районе Одессы, погиб мужчина 1932 года рождения.

Фото: ГУ ГСЧСУ, ГУ НП в Одесской области

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