Первый заместитель Труханова из-за «бугра» прислал заявление об отставке

Первый заместитель мэра Одессы Михаил Кучук, фигурирующий в недавно заведённом уголовном деле и находящийся сейчас за пределами Украины, подал в отставку.

Об этом сообщает «Думская«, ссылаясь на свой источник в муниципалитете.

Отмечается, чтоКучук передал заявление по почте.

Как информировала Одесса News, на заседании Высшего антикоррупционного суда Украины (ВАКС) 7 декабря при избрании меры пресечения одному из организаторов преступной организации, которая держала под контролем чиновников Одесского горсовета, одесскому бизнесмену Борису Кауфману, стали известны суммы взяток, которые получили чиновники. Следствие выяснило, что предприниматели Борис Кауфман и Александр Грановский (Борухович), а также их менеджер Константин Ефремов систематически подкупали высших должностных лиц мэрии (вице-мэров Олега Брындака, Михаила Кучука, Светлану Бедрегу) и получали откаты от застройки их бизнеса, а также от муниципальных подрядчиков и поставщиков товаров и услуг – в размере 10% от стоимости поставки.

По информации Центра противодействия коррупции в Telegram, с ноября 2021 по август 2022 года заместитель мэра Одессы и руководитель аппарата горсовета Олег Брындак получил почти 2,5 млн грн за принятие решений и влияние на депутатов, а первый заместитель Труханова Михаил Кучук с марта по июль 2022 года, по данным следствия, получил 900 тысяч грн.

Бизнесмен Борис Кауфман в декабре 2022 года вышел из СИЗО под залог в размере 129 млн грн.

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod