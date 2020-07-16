В Одессе разоблачили полицейских, крышевавших бордель

Прокуроры областной прокуратуры совместно со следователями Территориального управления ГБР в Николаеве при оперативном сопровождения сотрудников УСБУ в Одесской области 15 июля разоблачили сразу после получения очередного перевода неправомерных средств в размере 1 200 долларов США двух сотрудников Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, главного управления Национальной полиции Украины в Одесской области.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области.

Установлено, что полицейские, вступив предварительно в преступный сговор, систематически требовали взятки от женщин, предоставляющих платные интимные услуги на территории Одессы, за непривлечение их к административной ответственности и прикрытию их дальнейшей противоправной деятельности.

«Так, с начала мая этого года правоохранители регулярно требовали и получали путём перевода на банковский счёт, неправомерные средства на общую сумму 3 700 долларов США, от жительниц города, предоставляющих интимуслуги по месту своего проживания», — говорится в сообщении.

Под процессуальным руководством прокуратуры крышевателям борделя сообщено о подозрении в совершении коррупционного преступления.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Кстати. За это преступление Законом предусмотрено до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как сообщала Одесса News, в ноябре 2019 года в Одессе на взятке поймали работника СБУ, который вместе с подельником требовал деньги у предпринимателя.

Фото: пресс-служба прокуратуры Одесской области