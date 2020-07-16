Подозреваемого в нападении на активиста Савченко отправили в СИЗО на 60 дней

17 июля в Одессе, в Приморском райсуде, состоялось судебное заседание, на котором была избрана мера пресечения подозреваемому в нападении на руководителя правозащитной организации «Спільна мета» Владимира Савченко.

Об этом сообщается на сайте общественной организации.



Отмечается, что по результатам рассмотрения уголовного дела, нападавшему на общественного активиста избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток.

Как отмечает пресс-служба прокуратуры Одесской области, подозреваемый — 29-летний уроженец Днепропетровской области.

По информации Нацполиции Одесской области, правоохранители проанализировали видео с камер наблюдения, опросили свидетелей, очевидцев и провели ряд других следственно-оперативных мероприятий. Было установлено, что сразу после нападения злоумышленник забежал в магазин за несколько метров от места преступления, а затем уехал в неизвестном направлении на такси.

«Чтобы избежать наказания, он пытался обеспечить себе алиби, убеждая, что во время нападения находился в квартире, которую временно снимает в Одессе. Несмотря на это, правоохранителям удалось собрать обоснованные доказательства его причастности к правонарушению», — говорится в полицейском сообщении.

Как сообщала Одесса News, 9 июля в Одессе, на пешеходном переходе под офисом ОО «Спільна мета» на площади 10 апреля, неизвестный совершил нападение на председателя этой общественной организации Владимира Савченко.



Фото: Отдел коммуникации полиции в Одесской области, пресс-служба Одесской прокуратуры,Facebook

Видео: Нацполиция Одесской области