В Одессе шестерых подозреваемых в диверсиях выпустили из СИЗО

Коллегия судей Киевского райсуда Одессы изменила меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест группе лиц, которым инкриминируют серию диверсионно-террористических актов на территории Одесской и Николаевской областей.

Шестеро подозреваемых выпущены из СИЗО по решению суда под председательством Николая Тонконоженко, сообщает Укринформ.

«Суд постановил изменить меру пресечения в отношении подсудимых Николая Казанского, Руслана и Владислава Довгошеевых, Николая Селятенко, Вадима Шведа и Олега Мазура — из содержания под стражей на домашний арест», — озвучил решение коллегии судья.

Отмечается, что террористическо-диверсионную группу в составе 14 человек оперативники СБУ разоблачили летом 2015 года, однако не всех диверсантов удалось задержать. Во время обысков в одном из гаражей, принадлежащих им, правоохранители изъяли самодельное взрывное устройство с электрическим взрывателем, большое количество оружия и боеприпасов.

Эксперты установили, что детали взрывного устройства идентичны тем, которые использовались при совершении диверсии на Одесской железной дороге в апреле-июне 2015 года. Благодаря разоблачению удалось предотвратить очередную диверсию на территории Николаевской области.

На решение суда отреагировал представитель общественной организации «Оберег» Вадим Лабас в Facebook.

«В Одессе выпустили под домашний арест с ношением браслета группу террористов, организовавших несколько десятков взрывов в 2014-15 годах. Эта группа активно участвовала в попытке захвата ОГА 3.03.2014 и попытке захвата города 2 мая 2014 года. Арестовали их перед попыткой подрыва Варваровского моста в Николаеве», — отметил Лабас.

По его предположению, решение суда может быть связано с подготовкой к следующему обмену с РФ: «Хочется быть оптимистом и думать, что их готовят на обмен. И если верить в эту версию, то обмен будет масштабным… Находились где-то в конце российского списка на обмен…»