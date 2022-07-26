Судья Малиновского суда Одессы через 6 лет после получения взятки услышал приговор

Высший антикоррупционный суд Украины признал виновным экс-судью Малиновского райсуда Одессы Алексея Бурана в получении взятки.

Об этом сообщается на сайте суда.

Суд назначил Бурану 5 лет лишения свободы, освободив с испытательным сроком 3 года.

Согласно решению суда, вынесенного 25 июля, Алексей Буран признан виновным в получении взятки за помощь в суде по возврату долга в 62 тыс. дол.

Как сообщала Одесса News, 31 марта 2016 года Верховная Рада Украины дала согласие на задержание и арест судьи Малиновского районного суда Одессы Алексея Бурана, пойманного 29 марта в Одесской области на взятке в полмиллиона гривен. Судья тогда открыл огонь по группе захвата НАБУ. После этого он, воспользовавшись статусом неприкосновенности судьи, скрылся с места происшествия, но вскоре был найден.

В июле 2016 года руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что «завершено досудебное расследование в деле обвинения судьи-«стрелка» Малиновского районного суда г. Одессы Алексея Бурана».

По этому же делу также обвинялся сообщник Бурана А.В.Селихов. В июне 2017 года Заводским районным судом г. Николаев обоим была продлена мера пресечения — Бурану — под стражей, Селихову — в виде домашнего ареста.

В феврале 2018 года этот же суд меняет меру пресечения Бурану на домашний арест.

В апреле 2018 года Буран в суде Николаева пытался добиться смягчения меры пресечения — на домашний арест только в ночное время. Прямо на заседании суда он сорвался на крик и стал наносить себе удары в руку шариковой ручкой. Но суд на это не согласился.

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