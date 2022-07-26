В Измаильском районе простились с военным лётчиком Евгением Качаем, светлая память

Житель села Лощиновка Сафьяновской сельской территориальной громады в Одесской области Евгений Качай погиб, защищая Украину.

24 июля в общине был объявлен день траура, сообщает в Facebook Сафьяновская сельская громада.

С первых дней полномасштабной агрессии России на территории Украины житель Лощиновки, 23-летний Евгений Качай, защищал украинскую землю от российского агрессора. Более 30 вылетов совершил Евгений с начала войны. 2 июля был его последний полет…

Погибшего лётчика жители его родного села встречали на коленях, с флагами и цветами в руках. Живой коридор односельчан растянулся по сторонам дороги от въезда в село и до родного дома Евгения Качая.

Пришли проститься с военным лётчиком сотни людей – родные и близкие, боевые собратья, друзья, односельчане, одноклассники.

Евгений с военными почестями похоронен на местном кладбище.

Как сообщала Одесса News, в июле 2022 года в Херсонской области погиб боец из общины Болградского района Одесской области Теодор Талков.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВСЕХ, КТО ВОЕВАЛ.

ВСЕХ ВОЕННЫХ И ВСЕХ ГРАЖДАНСКИХ.

ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ…

ВСЕХ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Сафьяновская сельская территориальная громада/Facebook

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