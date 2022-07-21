Воин из Татарбунарского района Богдан Каплун погиб на фронте, светлая ему память

На войне погиб Богдан Каплун, житель села Жёлтый Яр Татарбунарского района Одесской области.

Защитнику было всего 30 лет. Он закончил обучение в Одесской духовной семинарии и, как и отец, стал священником Украинской Православной Церкви. Он служил Господу и людям, однако после полномасштабного вторжения почувствовал внутреннюю потребность послужить своей Родине. Сложив сан, Богдан стал воином и присоединился к рядам Вооружённых Сил Украины. Он защищал родную землю и не пожалел своей жизни, чтобы приблизить нашу общую победу, — сообщает Одесская епархия УПЦ.

Как сообщала Одесса News, в июле двое военных из Белгород-Днестровского района Одесской области погибли на фронте, защищая страну от российских оккупантов — 25-летний младший сержант Иван Левченко и 42-летний матрос Сергей Кожухар.

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ВСЕХ ВОЕННЫХ И ВСЕХ ГРАЖДАНСКИХ.

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Фото: Одесская епархия УПЦ/Facebook

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