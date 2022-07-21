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  4. Воин из Татарбунарского района Богдан Каплун погиб на фронте, светлая ему память

Воин из Татарбунарского района Богдан Каплун погиб на фронте, светлая ему память

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На войне погиб Богдан Каплун, житель села Жёлтый Яр Татарбунарского района Одесской области.

Защитнику было всего 30 лет. Он закончил обучение в Одесской духовной семинарии и, как и отец, стал священником Украинской Православной Церкви. Он служил Господу и людям, однако после полномасштабного вторжения почувствовал внутреннюю потребность послужить своей Родине. Сложив сан, Богдан стал воином и присоединился к рядам Вооружённых Сил Украины. Он защищал родную землю и не пожалел своей жизни, чтобы приблизить нашу общую победу, — сообщает Одесская епархия УПЦ.

Как сообщала Одесса News, в июле двое военных из Белгород-Днестровского района Одесской области погибли на фронте, защищая страну от российских оккупантов — 25-летний младший сержант Иван Левченко и 42-летний матрос Сергей Кожухар.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВСЕХ, КТО ВОЕВАЛ.

ВСЕХ ВОЕННЫХ И ВСЕХ ГРАЖДАНСКИХ.

ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ…

ВСЕХ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Одесская епархия УПЦ/Facebook

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