Враг уменьшил количество корабельно-катерной группировки Черноморского флота

Корабельно-катерная группировка Черноморского флота РФ уменьшила состав до 2-х ракетных и одного большого десантного корабля.
Об этом сообщил представитель Оперативного командования «Юг» ВСУ полковник Владислав Назаров в рапорте по итогам военной ситуации на юге Украины за прошедшие сутки.
«Штормовая погода в северо-западной части Чёрного моря продолжает создавать предпосылки к усилению активности движения вражеских мин. При этом корабельно-катерная группировка Черноморского флота уменьшила состав до 2 ракетных и 1 большого десантного корабля», — говорится в сообщении.
В целом, по словам полковника Назарова, обстановка в южнобугской операционной зоне остаётся сложной, но контролируемой силами обороны.
Отмечается, что враг продолжает ведение боевых действий по занятому рубежу обороны. Признаков создания ударных группировок нет.
«Нашими силами нанесено 10 авиационных ударов по врагу, из них 3 вертолётных и 7 с применением бомбардировщиков и самолётов штурмовой авиации. 5 попаданий во вражеские опорные пункты, трижды — в скопление живой силы и техники в Херсонской области, дважды — в склады боеприпасов в Николаевской и Херсонской областях», — отрапортовал офицер ОК «Юг».
Всего за истекшие сутки на юге страны нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено свыше 200 огневых задач, в результате чего вражеское войско потеряло 111 военных, гаубицу «Мста-Б», 2 самоходные артиллерийско-миномётные установки «Нона-С», беспилотный летательный аппарат типа «Элерон», 13 единиц бронированной и другой автомобильной техники. Подтверждено уничтожение командного и командно-наблюдательного пункта, а также 5 складов с боеприпасами в Херсонском, Бериславском и Каховском районах.
Как сообщала Одесса News, ситуация на участке границы с Молдовой в районе Приднестровья остаётся стабильной, провокации не фиксируются.
Фото: Генштаб ВСУ, ОК «Юг», ВМС ВСУ, Главнокомандующий ВСУ/Facebook
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