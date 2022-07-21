Враг уменьшил количество корабельно-катерной группировки Черноморского флота

Корабельно-катерная группировка Черноморского флота РФ уменьшила состав до 2-х ракетных и одного большого десантного корабля.

Об этом сообщил представитель Оперативного командования «Юг» ВСУ полковник Владислав Назаров в рапорте по итогам военной ситуации на юге Украины за прошедшие сутки.

«Штормовая погода в северо-западной части Чёрного моря продолжает создавать предпосылки к усилению активности движения вражеских мин. При этом корабельно-катерная группировка Черноморского флота уменьшила состав до 2 ракетных и 1 большого десантного корабля», — говорится в сообщении.

В целом, по словам полковника Назарова, обстановка в южнобугской операционной зоне остаётся сложной, но контролируемой силами обороны.

Карта Минобороны Великобритании с данными о боевых действиях в Украине на 20.07.22.

Отмечается, что враг продолжает ведение боевых действий по занятому рубежу обороны. Признаков создания ударных группировок нет.

«Нашими силами нанесено 10 авиационных ударов по врагу, из них 3 вертолётных и 7 с применением бомбардировщиков и самолётов штурмовой авиации. 5 попаданий во вражеские опорные пункты, трижды — в скопление живой силы и техники в Херсонской области, дважды — в склады боеприпасов в Николаевской и Херсонской областях», — отрапортовал офицер ОК «Юг».

Всего за истекшие сутки на юге страны нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено свыше 200 огневых задач, в результате чего вражеское войско потеряло 111 военных, гаубицу «Мста-Б», 2 самоходные артиллерийско-миномётные установки «Нона-С», беспилотный летательный аппарат типа «Элерон», 13 единиц бронированной и другой автомобильной техники. Подтверждено уничтожение командного и командно-наблюдательного пункта, а также 5 складов с боеприпасами в Херсонском, Бериславском и Каховском районах.

Как сообщала Одесса News, ситуация на участке границы с Молдовой в районе Приднестровья остаётся стабильной, провокации не фиксируются.

Фото: Генштаб ВСУ, ОК «Юг», ВМС ВСУ, Главнокомандующий ВСУ/Facebook

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