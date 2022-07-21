Мэр Одессы выступил против сотрудничества со Всемирным клубом одесситов

Мэр Одессы Геннадий Труханов заявил о прекращении взаимодействия со Всемирным клубом одесситов.

Своё заявление по этому поводу Геннадий Труханов опубликовал в Fаcebook.

Одесский городской голова, в частности, с сожалением констатировал, что «мы вынуждены приостановить наше взаимодействие со Всемирным клубом одесситов. С сожалением потому, что неизменным Президентом Клуба является наш земляк Михаил Жванецкий, имя и творчество которого означает очень много для каждого одессита. В том числе и для меня».

Своё решение Геннадий Труханов объяснил итогами проведённого литературного конкурса, проведённого Всемирным клубом одесситов.

«Во время войны с русскими оккупантами во Всемирном клубе одесситов присудили премию за победу в литературном конкурсе русским писателям. Речь идёт о подведении итогов Одесской международной литературной премии имени Исаака Бабеля, где российские писатели были как включены в состав жюри, так и удостоены дипломов. Среди них, в частности, те, кто позволял себе неоднозначные высказывания в адрес Украины, а также сотрудничал с РосСМИ, которые открыто поддерживают действия России», — написал мэр Одесы.

«Всё это происходит на фоне полномасштабного вторжения России в Украину, когда артисты мирового уровня отменяют свои концерты в России и призывают остановить уничтожение украинского народа, прекратить жестокую и несправедливую войну», — резюмировал Труханов.

Вице-президент Всемирного клуба одесситов Валерий Хаит заявил, что решение Труханова о приостановлении сотрудничества основывается на лжи. Ни среди жюри, ни среди лауреатов нет ни одного человека, который не был бы на стороне Украины, начиная с 2014 года.

«С горечью предполагаю, что всю эту историю по дискредитации Премии и подрыву авторитета, основанного более 30 лет назад, Всемирного клуба одесситов, затеяли люди, использующие ужасную путинскую агрессию для решения своих мелких амбициозных задач, которые вовсе не думают о том, что их в этом радостно поддержат люди, которые поначалу ненавидят Одессу и её великую культуру», — написал Хаит.

«Очень жаль, что наш уважаемый мэр, так недвусмысленно выступивший против переименования улицы Пушкинской, поверил в лживую информацию. Надеемся и верим, что это недоразумение будет как-то прояснено. А Украина обязательно победит. Потому что на её стороне правда и справедливость. И цивилизованность. Героям слава!», — написал в завершение одесский юморист.

Кстати. Сайт Всемирного клуба одесситов «временно закрыт на техническое обслуживание», а его работники в Одессе ушли в отпуск с 16 июля по 5 августа.

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