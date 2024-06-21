Подписантов заключительного коммюнике Глобального саммита мира стало больше

Замбия и Организация американских государств присоединились к коммюнике первого Саммита мира, состоявшегося в Швейцарии 15-16 июня.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в соцсети Х.

«Ещё одна подпись под коммюнике первого Саммита мира. Организация американских стран присоединилась к документу. Я благодарен ОАГ, важной региональной организации, объединяющей 32 государства из Южной и Северной Америки, и её генеральному секретарю Луису Альмагро за поддержку глобальных усилий по восстановлению полной силы Устава ООН», — отметил Зеленский.

По его словам, коммюнике первого Саммита мира подписывает всё большее количество государств и организаций, что свидетельствует о его глобальном значении.

«Мы продолжаем призывать всех присоединяться к нашим глобальным усилиям, которые способствуют равенству для всех наций, приближают справедливый мир для Украины и создают возможности для глобального лидерства», — добавил глава Украинского государства.

Президент также отметил, что 20 июня Замбия подписала совместное решение стран – участниц саммита в Швейцарии по украинской формуле мира.

«Таким образом увеличилось представительство Африки среди субъектов, которые действительно хотят восстановить полную действенность Устава ООН», – написал Президент, подчеркнув, что ожидает новых подписантов итогового решения форума в Бюргенштоке.

Одесса News информировала, что 19 июня к коммюнике присоединилась первая страна, не участвовавшая в саммите — Антигуа и Барбуда.

На саммите зарегистрировались представители 101 страны и международной организации. В конце саммита сообщалось, что его коммюнике поддержали 80 государств и 4 организации. В МИД Украины отмечали, что к коммюнике планируют присоединиться ещё несколько стран, которых не было на мероприятии.

Однако список стран, опубликованный после саммита, оказался меньше – в нём не было Ирака и Иордании. В Офисе президента Украины позже объяснили, что эти страны не отзывали своих подписей под документом, поскольку и не подписывали его — произошёл «технический сбой». Также не подписали коммюнике, хотя были представлены на мирной конференции на разных уровнях, и ещё несколько государств, в частности, Бразилия, Индия, Саудовская Аравия, Мексика, Индонезия, ЮАР, ОАЭ, Таиланд.

Позже к коммюнике присоединился Вселенский Патриархат, который представлял на саммите патриарх Варфоломей. Всего теперь под документом подписи 79 стран и шести международных организаций и институций.

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