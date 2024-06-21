Украинский боец сбил крылатую ракету из пулемёта

Украинский воин с позывным Доктор Мом (настоящее имя – Сергей) 12 июня в Киевской области сбил из стрелкового оружия российскую ракету.

Об этом 20 июня рассказала пресс-служба Воздушных сил ВСУ в Telegram.

В гражданской жизни боец работал врачом, сейчас несёт боевое дежурство в составе мобильной огневой группы, рассказали в Воздушных силах.

ВС ВСУ заявляют, что украинский защитник «совершил невозможное». Доктор Мом поясняет, что его мотивировали ответственность и понимание того, что «жизнь многих людей зависит от тебя».

«Получив команду «готовность», вместе с побратимами немедленно отправились на позицию. По рации сообщили, что наша цель уже близка. Несколько секунд, и мы увидели вражескую ракету, которая неслась в сторону Васлькова Киевской области. Не сомневаясь, взял свой пулемёт и открыл огонь по цели», – рассказал Сергей о том, как сбивал ракету.

После очереди из пулемёта он увидел, что цель начала отклоняться от курса и снижаться. В то, что он действительно сбил вражескую ракету из пулемёта, боец, по его словам, поверил только тогда, когда своими глазами увидел её обломки.

Одесса News информировала, что все 4 вражеские управляемые ракеты, выпущенные по Украине ночью 21 июня, были сбиты противовоздушной обороной.

Фото: ВС ВСУ/Telegram

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