В бою за Украину погиб житель Одесской области Сергей Дмитриев, светлая ему память

10 октября во время выполнения боевого задания вблизи населённого пункта Кременная Северодонецкого района Луганской области погиб наводчик-оператор первого разведывательного отделения взвода разведки специального назначения старший солдат ВСУ воинской части А3057, житель Южного Сергей Дмитриев.

Об этом сообщила в Facebook пресс-служба Южненского городского совета.

Сергею было 36 лет.

Прощание с бойцом прошло 16 октября в его родном городе у памятника Защитникам Отечества на площади Победы. Этот день объявили Днём траура.

Одесса News сообщала, что 9 октября 2023 года во время выполнения боевого задания в районе острова Казацкий Херсонской области погиб житель села Новосёловка Рауховского поселкового совета Одесской области Андрей Веретюк.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Южненский горсовет/Facebook

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy