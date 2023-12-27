В бою за Украину погиб житель Одесской области Андрей Веретюк, светлая ему память

9 октября во время выполнения боевого задания в районе острова Казацкий Херсонской области погиб житель села Новосёловка Рауховского поселкового совета Одесской области Андрей Веретюк.

Об этом сообщили в пресс-службе Березовского городского совета в Facebook.

За две недели до гибели боец отметил своё 30-летие.

С воином простились 13 октября.

Одесса News сообщала о гибели на фронте в октябре 2023 года наводчика десантно-штурмового батальона, солдата Владимира Воробьёва из Вилковской громады Измаильского района Одесской области.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Березовский горсовет/Facebook

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