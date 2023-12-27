Почему нет света и воды у жителей Киевского и Хаджибейского районов Одессы

26 декабря во время проведения земляных работ по прокладке электросетей одной из частных строительно-монтажных компаний был повреждён основной и резервный кабели электроснабжения к объекту филиала «Инфоксводоканал», питающему водой Киевский и Хаджибейский районы города.

По информации «Инфоксводоканала», бригады энергетиков работали всю ночь, но оказалось, что повреждения электросетей водоканала, нанесённые буровой машиной, более масштабны.

«Работы по восстановлению кабельной линии продолжаются и сейчас. Надеемся, что к обеду удастся их завершить и возобновить водоснабжение. Филиал «Инфоксводоканал» извиняется за временные неудобства и обстоятельства, возникшие не по вине нашей компании», — говорится в сообщении.

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