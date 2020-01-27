Затонувший танкер могут не убрать к началу курортного сезона в Одессе

Потерпевший крушение и прибившийся к одесскому пляжу танкер Delfi могут не успеть убрать до начала очередного курортного сезона.

Об этом сообщил городской голова Одессы Геннадий Труханов на прошедшем 27 января аппаратном совещании в мэрии.

Как отметил градоначальник, до конца месяца у владельца судна есть время для того, чтобы самостоятельно определиться с дальнейшей судьбой Delfi (будет ли он эвакуирован с пляжа или распилен), а также начать соответствующие работы. На это нужно до 25 млн грн. и не менее ста дней. По словам мэра, таких денег пока выделено не было, поэтому вопрос о сроках финансирования в настоящее время открыт.

«Нам нужно принять во внимание, что до начала курортного сезона убрать это судно попросту не успеют», — отметил Труханов, добавив, что в таком случае нужно будет и определиться, что делать с самим пляжем во время нового приезда туристов, так как уже сейчас многие горожане хотят подплыть к пострадавшему танкеру и забраться на него. А это, по словам мэра, опасно для здоровья и даже жизни людей.



Поэтому Геннадий Труханов уже дал указание начать подготовку к обеспечению охраны на пляже.

«Единственный вариант — физическая охрана с привлечением сотрудников ГСЧС и департамента муниципальной безопасности. Допустить несчастных случаев город не имеет права», — добавил Труханов.

Как сообщала Одесса News, Одесская облгосадминистрация дала время собственнику танкера Delfi время до 28 января, чтобы определиться с 60-метровым судном под флагом Молдовы, которое 22 ноября 2019 года село на мель возле одесского пляжа Дельфин. Команда, состоящая из трёх граждан Украины (22-летний житель Измаила, 39-летний житель Херсона и 55-летний житель Одессы), была эвакуирована. Двум морякам из–за сильного переохлаждения понадобилась госпитализация.

Из корпуса танкера, который был повреждён при столкновении с волноломом, стали вытекать нефтепродукты. 23 ноября норма была превышена в 157 раз, а через два дня концентрация нефтепродуктов снизилась, превышая норму в 19 раз.



Эксперты Государственной службы морского и речного транспорта Украины считают основными причинами аварии нарушения со стороны судовладельца и капитана судна, неготовность экипажа действовать в сложных погодных условиях и ограниченное количество на судне топлива.

Владелец танкера — компания FRIO FONDO LP CORNER CHAMBERS, зарегистрированная в Бирмингеме (Великобритания), а его представители в Одессе — Юрий Голиков и капитан танкера Анатолий Слинько.

По информации ТАЙМЕРА, удалось также установить судовладельца танкера: им оказалась харьковская фирма «Фактор групп лимитед», оформленная на некоего Джавадова Шамсаддина Али Оглы.