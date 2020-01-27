В роддомах Одессы на прошлой неделе родились 205 малышей

На минувшей неделе в городских родильных домах Одессы появились на свет 205 новорожденных, что на 42 ребёнка больше, чем на предыдущей неделе.

Как сообщает официальный сайт города, население Одессы за неделю пополнили две двойни.

«Численное превосходство на минувшей неделе одержали новорожденные мальчики, которых появилось на свет 109. Также за неделю увидели свет 96 маленьких одесситок», — говорится в сообщении.

Отмечается, что наибольшее количество родов на прошедшей неделе приняли медики городского роддома №7, где появились на свет 54 младенца.

Кстати. В настоящее время приём беременных, рожениц и родильниц ведут все пять городских родильных домов Одессы.

Как сообщала Одесса News, неделей раньше в Одессе появились на свет 163 новорожденных, в числе которых четверо двойняшек.