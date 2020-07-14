COVID-19 в Одесской области за минувшие сутки: 50 заболели, 42 — вылечились

По состоянию на утро 14 июля в Одесской области подтверждено 2 258 случаев заболевания короновирусом COVID-19. За сутки добавилось 50 человек.

Такие данные приводит система мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО.

Летальных случаев от коронавируса за прошедшие сутки не выявлено. Их количество в регионе составляет 30 человек, или 1,32% от общего количества заболевших.

Всего выздоровели 1 030 пациентов (+42 за сутки), что составляет 45,6% от общего количества больных. Продолжают болеть 1 198 человек.

Как сообщала Одесса News, 13 июля состоялось внеочередное заседание городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям (ТЭБ и ЧС), на котором принято решение усилить карантинные меры в Одессе.