В Одессе принято решение об усилении карантинных мер

13 июля состоялось внеочередное заседание городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям (ТЭБ и ЧС), на которой принято решение усилить карантинные меры в Одессе.

Об этом сообщает официальный сайт города.

Так, для предотвращения распространения острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом SARS-СоУ-2, с учётом эпидситуации субъектам хозяйствования всех форм собственности запрещена работа в период с 23:00 до 07:00. Это касается развлекательных заведений (ночных клубов), ресторанов, кафе, баров, закусочных, столовых, кафетериев, буфетов, учреждений культуры (кроме кинотеатров и услуг общественного питания по адресной доставке и заказов навынос).

Проведение любых массовых спортивных соревнований в обязательном порядке должно согласовываться с соответствующим департаментом горсовета.

Комиссия рекомендовала Главному управлению Национальной полиции Украины в Одесской области, Главному управлению Госпродпотребслужбы в Одесской области, управлению развития потребительского рынка и защиты прав потребителей, департаменту транспорта, связи и организации дорожного движения, районным администрациям Одесского городского совета обеспечить разъяснительную работу принятого решения.

Также будет усилен контроль за соблюдением карантинных мер в торгово-развлекательных центрах и на территории побережья города.

Как сообщала Одесса News, действие карантина в Украине продлено до 31 июля.