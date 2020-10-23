Какие города и районы «покраснеют» в Одесской области с 26 октября

Государственная комиссия техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на внеочередном заседании обновила уровни эпидемической опасности распространения СOVID-19 в Украине.

Об этом министр Кабинета министров Олег Немчинов сообщил в Телерамме..

В Одесской области, в частности, к «красной» зоне будут отнесены: города Беляевка, Измаил и Теплодар, Балтский, Березовский, Ивановский, Овидиопольский, Подольский, Савранский и Татарбунарский районы. Все остальные регионы Одесской области — в «оранжевой» зоне.