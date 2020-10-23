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Какие города и районы «покраснеют» в Одесской области с 26 октября

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Государственная комиссия техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на внеочередном заседании обновила уровни эпидемической опасности распространения СOVID-19 в Украине.

Об этом министр Кабинета министров Олег Немчинов сообщил в Телерамме..

В Одесской области, в частности, к «красной» зоне будут отнесены: города Беляевка, Измаил и Теплодар, Балтский, Березовский, Ивановский, Овидиопольский, Подольский, Савранский и Татарбунарский районы.

Все остальные регионы Одесской области — в «оранжевой» зоне.

Как сообщала Одесса News, Всемирная организация здравоохранения зафиксировала за минувшие сутки 423 819 новых случаев коронавируса — самое большое количество заболевших с начала пандемии.
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