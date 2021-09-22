Школы и вузы Одессы не переходят на дистанционку, а закрываются с 23 сентября

Школы и высшие учебные заведения Одессы и области, в которых нет 80% вакцинированных сотрудников, полностью закрываются с 23 сентября.

Вопрос о переходе на «дистанционку» даже не рассматривается, сообщил директор областного департамента образования Александр Лончак.

По его словам, в Одессе и области продолжат работать лишь 198 школ. Остальные, в том числе все вузы Одессы, полностью закрываются. Это значит, что учителя и преподаватели не будут ходить на работу, а школьники и студенты — на учёбу.

Лишь 78 одесских школ и 85 детских садов продолжат работать в Одессе после 23 сентября. Пресс-служба мэрии обнародовала их список. Так, в Приморском районе 9 школ продолжат работать в привычном режиме, в Киевском — 19, в Малиновском — 28, в Суворовском — 22. Среди детских садов самый худший показатель в Киевском районе, там продолжат работать лишь 12 учреждений. В Малиновском районе — 27, Приморском — 25, Суворовском — 21.

Как сообщала Одесса News, с 20 сентября в Украине вступили в силу новые карантинные ограничения для предотвращения распространения COVID-19.

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