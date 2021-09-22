В Баку спустили на воду танкер, разработанный вместе с одесскими инженерами

На верфи ООО «Бакинский судостроительный завод» в Азербайджане спустили на воду танкер, построенный для ЗАО «Азербайджанское Каспийское морское пароходство» (ASCO), разработанный совместно с Одесским морским инженерным бюро.

Судно отправили на завершающий этап строительства, сообщает пресс-служба судоходной компании.

Отмечается, что танкер — совместный проект Одесского морского инженерного бюро и специалистов ASCO. Судно относится к классу Volqa-Don MAX. Длина танкера — 141 м, ширина — 16,9 м и высота — 6 м. Скорость — до 10 узлов/час, экипаж — 15 человек.

Танкер, предназначенный для перевозки сырой нефти и нефтепродуктов, насчитывает грузовых танков общей ёмкостью 9212 кубометров. Судно дедвейтом 7 875 тонн в море и 5 447 тонн в реке оснащено двумя двигателями Wartsila, каждый мощностью 1200 кВт.

По распоряжению президента страны Ильхама Алиева, судно назвали в честь учёного-нефтяника и геолога, первого вице-президента нефтяной компании SOCAR Хошбахта Юсифзаде. Кнопка для спуска на воду была нажата студентами Азербайджанской государственной морской академии и сотрудников завода в День нефтяника, отмечаемый в Азербайджане 20 сентября.

Ранее на этом же заводе в Баку построили ещё два танкера для ASCO — «Лачин» и «Кельбаджар», которые компания уже эксплуатирует. Размещён заказ ещё на 10 танкеров.

Танкерный флот ASCO насчитывает 18 судов.

Фото: ASCO

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