По проекту одесских судостроителей в Азербайджане построили танкер

ООО «Бакинский судостроительный завод» спустило на воду для окончательной достройки танкер «Кельбаджар», построенный по проекту специалистов Азербайджанского Каспийского морского пароходства совместно с одесским «Морским инженерным бюро».

Об этом сообщает азербайджанское издание ASCO.



Длина танкера «Кельбаджар» составляет 141 м, ширина — 16,9 м, высота борта — 6 м. Корабль с экипажем, состоящим из 15 человек, сможет двигаться со скоростью 10 узлов в час.

Танкер имеет шесть грузовых танков общей ёмкостью 9 212 кубометров для перевозки сырой нефти и нефтепродуктов. Судно обладает дедвейтом 7 875 тонн в море и 5 447 тонн на реке.

«Кельбаджар» предназначен для экспорта азербайджанских нефтепродуктов в другие страны. Это уже второй подобный танкер, построенный ООО «Бакинский судостроительный завод». Предыдущее судно, танкер «Лачин», был сдан в эксплуатацию в прошлом году.



Кстати. Одесское «Морское инженерное бюро» активно разрабатывает проекты судов, которые строятся в других странах. Так, по проектам одесситов в 2019 году в России спустили на воду судно «Пётр Великий», в 2016 году — круизный речной теплоход «Княгиня Ольга». Всего же в активе бюро — несколько десятков проектов судов, среди которых сухогрузы, газовозы, промысловые суда, буксиры.

Как сообщала Одесса News, в августе 2020 года в США ввели в строй новый военный корабль USS St. Louis (LCS19).