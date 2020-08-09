Флот США ввёл в строй новый боевой корабль

В Соединённых Штатах Америки ввели в строй новый военный корабль USS St. Louis (LCS19).

Об этом сообщается в пресс-релизе Пентагона, пишет Укринформ.

«LCS19 и его команда будут защищать США и наши интересы как поблизости, так и за рубежом. Будь то операции по борьбе с наркотиками в Карибском бассейне или работа над повышением оперативной совместимости с партнёрами и союзниками на море, USS St. Louis обеспечит маневренность, стабильность и поражающую способность в сегодняшнюю эпоху конкуренции великих держав», — заявил министр ВМС США Кеннет Брейтвейт, присутствовавший на официальной церемонии принятия корабля на вооружение.



Отмечается, что корабль USS St. Louis принадлежит к типу Freedom. Его основными задачами является противостояние угрозам со стороны дизельных подводных лодок, мин, а также угрозам на поверхности. LCS также может работать в паре с усовершенствованным морским вертолётом MH-60R, что даёт ему надёжные противолодочные возможности, которые полностью совместимы с ВМС США и их партнёрами по коалиции.



Кстати. В конце 2019 года Военно-морские силы США ввели в строй новый корабль USS Indianapolis и новый боевой корабль USS Manchester (LCS-14).

Как сообщала Одесса News, 30-летний флагман украинского флота «Гетман Сагайдачный», в июле 2020 года вышел в Чёрное море для выполнения ряда учебно-боевых задач.