В порт Южный зашёл греческий корабль с больным COVID-19 экипажем

В порт Южный зашёл сухогруз PATRA под флагом Греции, на котором половина команды больна COVID-19.

Как сообщил «Думской» директор Лабораторного центра МОЗ Украины на водном транспорте Николай Голубятников, судно пришло из египетского порта Эль-Дехейла с экипажем из 22 моряков.

На рейде у порта Южный выяснилось, что несколько человек имеют признаки ОРВИ. Санитарно-эпидемиологическая служба поднялась на борт и провела медицинский осмотр и эпидрасследование, взяв материалы на коронавирус.

Отмечается, что при тестировании у 11 моряков обнаружили COVID-19.

Как сообщала Одесса News, на флагмане украинских ВМС — фрегате F-130 «Гетман Сагайдачный» — выявлен больной COVID-19 военнослужащий, на корабле развёрнут изолятор.