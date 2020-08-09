Как одесская полиция заботится о безопасности отдыхающих

Для обеспечения безопасности граждан в курортных зонах одесского региона организована работа 16-ти туристических станций.

Об этом сообщается на сайте Нацполиции Одесской области.

Кроме того, на охрану общественного порядка в прибрежных зонах ежедневно заступают почти 70 пеших и более 20-ти автопатрулей из числа полицейских и гвардейцев. Акваторию моря, рек, озёр и лиманов патрулируют группы по противодействию преступности на водных объектах Одесской области и Чёрном море.

Отмечается, что эти группы оснащены современной малогабаритной и экологически чистой техникой, которая не мешает отдыхающим и не вредит окружающей среде.

Правоохранители обеспечивают покой граждан в местах их отдыха, проводят с ними превентивную работу по соблюдению мер безопасности на воде, в воде, в местах скопления людей, где чаще всего совершаются разного рода преступления.

Как сообщала Одесса News, мобильные группы одесской полиции усилили проверку развлекательных и торговых заведений в городе на предмет нарушения карантинных ограничений.

Фото и видео: Отдел коммуникации полиции Одесской области