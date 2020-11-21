С 21 ноября вступил в силу закон о штрафах за отсутствие защитных масок

С сегодняшнего дня, 21 ноября, вступил в силу закон, который вводит штрафы за пребывание в общественных зданиях и транспорте без одетых средств индивидуальной защиты.

Закон «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно предотвращения распространения коронавирусной болезни (COVID-19)» был официально опубликован 19 ноября, а в субботу, 21 ноября, он вступил в силу.

Закон направлен на предотвращение распространения острой респираторной болезни COVID-19 среди населения Украины.

Так, в статье 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях отныне предусмотрено наказание за пребывание в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте во время действия карантина без одетых средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно.

Такие правонарушения наказываются штрафом от 10 до 15 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 170 грн до 255 грн).

Штраф может взыматься на месте совершения административного нарушения с помощью безналичных платёжных устройств.

Налагать штрафы смогут органы внутренних дел, Национальная полиция, уполномоченный орган здравоохранения, уполномоченные органы Государственной санитарно-эпидемиологической службы, а также органы местного самоуправления.

Как сообщала Одесса News, Закон «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно предотвращения распространения коронавирусной болезни (COVID-19)» (№3891) Верховная Рада приняла 6 ноября. Председатель Верховной Рады подписал его 10 ноября, а Президент — 19 ноября.