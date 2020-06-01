1 июня Одесская область перешла на новый этап смягчения карантина

С 1 июня Одесская область переходит к новому этапу смягчения карантина.

Об этом написал на своей странице в Facebook председатель Одесской областной госадминистрации Максим Куцый.

«Будут открыты детские сады, спортивные залы, восстановлено межобластное транспортное сообщение», — проинформировал глава ООГА.

Также с 1 июня разрешена работа фитнес-центров, бассейнов. Такой информацией поделился Министр здравоохранения Максим Степанов.

«Если мы говорим о пользовании спортзалами, фитнес-центрами, то в обязательном порядке рекомендуется на входах проводить термоскрининг. Если температура человека 37,2 и выше, то он не может допускаться. Также мы рекомендуем, чтобы в спортзалах соблюдались нормы 1 человек на 10 кв.м, обязательно чтобы были антисептики на входе в учреждения», — сказал Степанов.

Он добавил, что работники спортзалов должны носить маски или респираторы.

«Функционирование бассейнов разрешено также с определёнными ограничениями по количеству людей, находящихся на одной дорожке», — отметил Степанов.

Министр подчеркнул, что на период карантина запрещается в фитнес-центрах использование многоразовых полотенец, то есть нужно пользоваться исключительно персональными полотенцами, также запрещается функционирование SPA-зон и оказание услуг массажа.

Касаясь разрешения на межобластные перевозки, министр сказал, что в случае ухудшения ситуации с распространением коронавируса, областная власть может принять решение об их прекращении на определённый срок.

Как сообщала Одесса News, с 1 июня возобновлены железнодорожные пассажирские перевозки в городском, региональном, межобластном сообщении, а с 15 июня возобновится авиационное сообщение.