Шмыгаль своей декларацией доказал, что он далеко не бедный чиновник

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль вместе с супругой имеет дом, земельные участки, авто и заработал в 2019 году более 3,3 млн гривен.

Об этом свидетельствуют данные электронной декларации главы правительства за 2019 год, представленной в НАПК.

Шмыгаль задекларировал земельный участок площадью 2 200 кв. м в Хороснице на Львовщине, 100-процентной владелицей которого является его жена — Катерина.

Также супруга главы правительства имеет жилой дом площадью 215,9 кв.м во Львове, земельный участок площадью 151 кв.м во Львове, является совладелицей (ей принадлежат 25%) земельного участка во Львове площадью 458 кв.м., а также нежилое помещение в Каменке-Бугской на Львовщине площадью 417,2 кв.м.

Кроме того, у супруги Шмыгаля есть автомобиль Land Rover Discovery Sport 2016 года выпуска.

В 2019 году премьер-министр получил более 3 млн 379 тысяч гривен зарплаты, из которых 2 млн 233 тысячи гривен заработал на Бурштынской ТЭС АО ДТЭК Западэнерго, 925 тыс. гривен — в ООО «ДТЭК Востокэнерго», почти 230 тыс. гривен — в Ивано Франковской облгосадминистрации.

Супруга получила в прошлом году 25 тысяч гривен социальных выплат.

Глава правительства владеет наличными средствами на сумму 155 тысяч долларов США, супруга — 80 тыс. долларов США.

В банке Шмыгаль хранит более 86 000 гривен, а на банковском счёте его дочери значится 6 000 гривен.

Одесса News сообщала о декларировании доходов за 2019 год Президента Украины Владимира Зеленского.