Декларация о доходах: Что заработал Зеленский в 2019 году

Президент Украины Владимир Зеленский подал обновлённую декларацию за 2019 год.

Согласно декларации, доходы Главы государства и членов его семьи в 2019 году составили 28 602 468 гривен.

Семья Зеленских уплатила в бюджет налоги на сумму 3 миллиона 600 тысяч гривен.



С мая 2019 года Владимир Зеленский не занимается предпринимательской деятельностью и получает заработную плату исключительно в Государственном управлении делами. Сумма полученной Главой государства зарплаты с мая по декабрь 2019 года составила 208 787 грн.

Анализ декларации показывает рост заработной платы супруги и уменьшение зарплаты и доходов от предпринимательской деятельности Владимира Зеленского.

В частности, в 2019 году семья Президента получила средства в счёт погашения стоимости облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на общую сумму 5,1 миллиона гривен и осуществила расходы на приобретение ОВГЗ в сумме 5,2 миллиона гривен.

В разделе «Доходы» Зеленский указал свой заработок в «Квартале-95» за 2019 год — 3 млн 773 тыс 993 гривен, и зарплату жены там же — 2 млн 197 тыс 556 грн, роялти от доходов в том же «Квартале» — 4 млн 984 тыс гривен, прибыль от сдачи жилья в аренду — тут фигурируют три крупные суммы: 686 тыс 512 гривен, 2 млн 379 тыс. 600 гривен и еще 902 тыс 454 гривен.

35 пунктов декларации Зеленского — это вклады в разных банках: суммы составляют от $1-3 до $399 772 — есть вклады в гривнах, в евро и в долларах США.

Указаны в декларации и долги семьи — в конце 2017 года Зеленский занял у своей же компании Film Heritage Inc 1 млн 775 тыс 935 фунтов стерлингов, а его жена Елена в январе 2019-го одолжила у близкого друга семьи Сергея Шефира пять миллионов гривен.

Владимир Зеленский задекларировал 4 миллиона 423 тысячи гривен, которые были получены от продажи недвижимого имущества в Киеве, на улице Большой Васильковской, принадлежавшего его супруге.

Кроме того, семья Президента осуществила продажу корпоративных прав всех двенадцати украинских предприятий семье Сергея Шефира на сумму 246 тысяч 144 гривны.

Владимир Зеленский весной 2019 года избавился от акций компании Green Family LTD, а также всех четырёх торговых марок, зарегистрированных в Российской Федерации. Также Президент избавился от корпоративных прав в иностранных компаниях Vilhar Holdings Limited и Aldorante Limited. Однако, он по-прежнему остаётся владельцем большого количества торговых марок. Так, в 2019 году были зарегистрированы две торговые марки «Слуга народа» на его имя.

Компания PricewaterhouseCoopers провела в 2019 году оценку нескольких торговых марок. По данным соответствующего отчёта, стоимость торговой марки «Вечерний квартал» составляет 45 миллионов 810 тысяч гривен. Стоимость торговой марки «Рассмеши комика», которая также была оценена этой компанией «Большой четвёрки», составила 14 миллионов 650 тысяч гривен. На основании произведенной оценки Владимир Зеленский получил роялти от использования торговых марок в сумме 5 миллионов 48 тысяч гривен, поэтому его доходы по сравнению с предыдущим годом выросли.

Также семья Зеленских получила 3 ​​миллиона 200 тысяч гривен за предоставление в аренду квартиры на территории Великобритании.

Недвижимость у четы Зеленских есть также в Иванковичах Васильковского района Киевской области, (353,5 кв.м); там же земельный участок (1200 кв.м); квартира в Киеве (131, 9 кв.м); 2 парковочных места в Киеве общей площадью 41,6 кв.м; пол квартиры площадью 254,5 кв.м в Киеве (50% принадлежит Борису Шефиру); ещё одна напополам с Шефиром квартира в Киеве (198,6 кв.м); квартира с парковочным местом в Ливадии (Крым), принадлежащая супруге (129,8 кв.м); треть квартиры в Киеве (Елены Зеленской, Ларисы Шефир Елены Шефир) обшей площадью 337,8 кв.м); ещё одна квартира Зеленской в Киеве (284 кв.м); квартира Зеленского в Великобритании (91,9 кв.м); квартира в Киеве площадью 269, 7 кв.м, которой пользуется семья Зеленских, но собственником которой является юридическое лицо, зарегистрированное на Кипре; на таких же условиях есть ещё 2 парковочных места в Киеве (20,7 и 21.( кв.м); на Зеленскую зарегистрирован жилой дом в Италии (413 кв.м)

Это ещё не всё.

Есть ещё так называемая незавершёнка- раздел декларации «Объекты незавершённого строительства». В этом разделе записаны: 5 гостиничных номеров в Грузии общей площадью 218 кв.м.

В 2019 году супруга Президента Елена Зеленская получила заём от Сергея Шефира в размере 5 миллионов гривен. Заём был возвращен до конца отчётного года.

Владимир Зеленский потратил в 2019 году 11 миллионов 500 тысяч гривен в качестве взноса в избирательный фонд кандидата в Президенты Украины. На оплату консультационных услуг компании PricewaterhouseCoopers потрачено 567 тысяч 875 гривен.

Поездка Владимира Зеленского в Султанат Оман оплачивалась за счёт супруги Президента Елены Зеленской.

Владимир Зеленский задекларировал четыре пары своих часов — Breguet, Tag Heuer, Rolex, Bovet, и три пары жены — Piaget, Graff и Breguet.

В декларации Зеленского две машины — Range Rover 2016 года выпуска записан на него, а MersedesS 500 4 Matic — на супругу.

Согласно законодательству, расходы и сделки членов семьи не декларируются.

Как сообщала Одесса News, Высший антикоррупционный суд рассматривает дело о недостоверном декларировании доходов городским головой Одессы Геннадием Трухановым.