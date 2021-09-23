Украина с 23 сентября погрузилась в «жёлтую» карантинную зону

Во всех регионах Украины с 23 сентября установлен жёлтый уровень эпидопасности.

Такое решение было принято на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которое состоялось под председательством Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, сообщает Правительственный портал.

«По результатам заседания Государственная комиссия ТЭБ и ЧС решила установить с 00 час. 00 минут 23 сентября 2021 года жёлтый уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории всех регионов Украины, а также применить на территории всех регионов Украины ограничительные противоэпидемические меры, предусмотренные для жёлтого уровня эпидемической опасности», — говорится в сообщении.

Премьер-министр отметил, что эпидемическая ситуация в стране стремительно ухудшается, поэтому обязанность государства — защитить жизнь и здоровье людей. В то же время он подчеркнул, что вакцинация на сегодняшний день является самым эффективным способом противодействия COVID-19, и государство обеспечило возможность кому-либо привиться бесплатно.

Глава правительства отметил, что Кабинет Министров изменениями к «карантинному» постановлению в определённом плане также смягчил ограничительные меры и позволил работать учреждениям хозяйствования и образования даже в «красной» зоне, но при определённых условиях.

«Ограничения жёлтой и красной зон не будут распространяться на те учреждения, где персонал и посетители вакцинированы, имеют отрицательный тест или подтверждение недавно перенесённой болезни. Это тот метод, который сегодня успешно использует ряд европейских и мировых стран для того, чтобы уберечь людей и одновременно не останавливать экономическую активность страны», — отметил Премьер-министр.

Участники заседания также обсудили вопросы охвата населения вакцинацией, в частности, учителей и работников учебных заведений. Шмыгаль отметил, что по сравнению с прошлым годом, заболеваемость COVID-19 среди детей растёт.

Госкомиссия также поручила главам облгосадминистраций принять меры к реализации вовлечения в процесс вакцинации существующих пунктов прививок в учебных заведениях. Кроме того, речь идет об организации вакцинации в учебных заведениях с помощью выездных мобильных вакцинальных сессий при условии отсутствия в учебных заведениях постоянных пунктов вакцинации. Также поручено информировать и активно приглашать к вакцинации не только работников учебных заведений, а также их родственников и родственников соискателей образования.

Как сообщала Одесса News, с 27 сентября одесские школы, где нет достаточного количества провакцинированных, перейдут на дистанционную форму обучения.

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