Home me fest пройдёт 25-26 сентября в Одессе, поддержите 4-хлапых

Самый добрый фестиваль города Home Me Fest#6 — фестиваль, где сотни бездомных животных смогут найти любящие семьи.

Фестиваль Home Me Fest — это место, где люди могут познакомиться со своим будущим другом и забрать его домой. А животные из приютов получают шанс найти дом.

В мае 2018 года в Одессе прошло первое такое мероприятие. Тогда всего за 1 день 38 питомцев обрели новую семью. Это был отличный и неожиданный результат, учитывая общепринятое отношение к четырёхлапым из приюта.

С тех пор прошло уже 5 фестивалей на которых 305 животных смогли найти дом. А более 10 000 одесситов просто посетили фестиваль и познакомились с приютами города.

В этом году Home me fest пройдёт 25-26 сентября и будет встречать гостей с 10:00 по 18:00 по адресу Французский бульвар, 85/7. На фестивале будет представлено 200 животных, которые будут искать дом. Все они здоровы и вакцинированы, а также достаточно дружелюбны, чтобы попасть в новую семью.

Организаторы фестиваля и представители приютов заинтересованы в комфорте животных. Поэтому помогут вам выбрать идеального питомца для себя, расскажут всё о его повадках и характере, а ветеринар на территории расскажет о здоровье животного и правилах ухода за ним. Также все животные будут зарегистрированы в базу Animal ID и получат вкусные подарки от партнёров фестиваля.

Если вы планируете взять животное, обязательно возьмите с собой паспорт.

Home Me Fest — это не просто место, где можно познакомиться с хвостатым другом, но ещё и возможность:

отлично провести время с семьёй. Для этого есть: фотозоны, фудкорты, развлечения;

пополнить свои знания о правилах ухода, воспитания и заботе о животных в лектории у профессиональных кинологов и ветеринаров;

познакомиться с различными приютами и волонтёрскими организациями города и области, предложить им помощь и поддержку;

купить своему любимцу всё необходимое в зоне зоомаркета.

Home me fest является некоммерческим мероприятием, поэтому вход для посетителей абсолютно свободный. Финансы на его проведение собирают на краудфандинговой платформе «Моє Місто». Организаторы утверждают, что даже 10 гривен могут очень помочь фестивалю.

Поддержать фестиваль можно по ссылке: cutt.ly/xWjKavG

Больше анонсов в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod