Куда пойти в Одессе на выходные 4-5 декабря

Несмотря на пребывание в «красной» карантинной зоне, в Одессе много ивентов, посетив которые, можно с пользой провести свободные от работы дни.

Перед тем, как отправиться в музей или кинотеатр, уточните, какие у них приняты ограничения из-за карантина и запаситесь ковид-сертификатом или отрицательным ПЦР-тестом.

Выбор, как всегда, за Вами!

4 декабря в 14:00 Одесский национальный академический театр оперы и балета приглашает маленьких зрителей и их родителей на премьеру обновлённой версии оперы-сказки «Изумрудный город» — музыкальное сказочное представление с мудрыми волшебниками, весёлыми героями и музыкой великих классиков XVIII-XX веков от Моцарта до Масканьи. Длительность 2 часа. Исполняется на украинском языке. Цена билетов от 70 до 300 гривен.



4 декабря в 19:00 в Театре на Чайной спектакль «Паоло и Франческа». Эта история случилась в 13-м веке в Италии. Её сделал бессмертной Данте, упомянув в «Божественной комедии». К ней постоянно обращаются поэты, писатели, художники и композиторы. И каждый по-своему смотрит на эти события. История превратилась в МИФ. В спектакле звучат музыкальные вариации на тему песен Виктора Цоя. 120 минут без антракта, трагедия, 16+. Цена билетов от 75 до 200 грн.

4 декабря мелодраматическая комедия «Только твоя» состоится на сцене Одесского театра музкомедии им.М.Водяного. Актёры с юмором и светлой грустью поговорят о любви и чувствах. В ролях Екатерина Кистень, заслуженная артистка Украины, актриса Киевского академического театра на Печерске, Алексей Вертинский, народный артист Украины, актёр Киевского академического Молодого театра, Даниил Маржец — актёр театра и кино, Игорь Рубашкин — заслуженный артист Украины, актёр Нового драматического театра на Печерске. Спектакль идёт на русском языке с антрактом. Цена билетов от 220 до 880 грн. Приходите к 19:00 в Музкомедию.

4 декабря в Евангельской реформатской церкви Одессы концерт «Музыка королей» от театра старинной музыки «Фиоритура». Зрителей ждёт изысканное зрелище в исполнении известных одесских музыкантов. В стенах храма прозвучит музыка Генделя, Вивальди, Перселла и Баха. Прриходите к 18:30. Стоимость билетов – 50-100 грн.

4 декабря самый-самый крутой бал года покажет одесский ТЮЗ — Бал Чёрного моря — увлекательный спектакль по пьесе одесского драматурга Оксаны Масловой. Цена билетов от 100 до 150 грн. Приходите к 12:00.

5 декабря в одесском парке им. Шевченко развернётся благотворительная Ханукальная ярмарка «Food Bazar». Ярмарка стартует в 15:00 возле парковой «Ракушки». Здесь будут выступать музыкальные коллективы «Коммуна люкс» и «Лик band”, организуют фуд-корты с горячими блюдами, напитками и сладостями. Здесь же можно будет прикупить хендмейд. Для детей готовят специальные программы с аниматорами, мастер-классами и розыгрышами. Основная цель ярмарки – собрать продуктовые наборы для нуждающихся людей. Поэтому входом на ярмарку будет «продуктовая корзина» — достаточно будет принести с собой фрукты, овощи, каши, консервы и отдать их волонтёру. Эти продукты организаторы собираются собрать в наборы и раздать пожилым, одиноким, нуждающимся, малоимущим семьям и людям с ограниченными возможностями.

До 10 декабря в галерее Летнего театра Горсада работает проект «Перезагрузка настроений». Здесь выставили свои фотографии Александр Синельников, Олег Недвига, а Оксана Церковная — графику. Основная идея выставки – мы находимся под постоянным прессингом обстоятельств, которые нас окружают. Стандарты современной городской архитектуры, пандемия, общая нестабильность влияют на наше настроение, наши эмоции и, в конечном итоге, – на наше мировосприятие в целом. И лишь только творчество, яркий визуальный образ, геометрия форм, неожиданное цветовое сочетание, реализованное в картине или фотоработе может произвести в нас переворот, повлиять на наше подсознание, осуществить полную перезагрузку нашего внутреннего мира.

До 31 декабря в Музее западного и восточного искусства фотовыставка ретро-фотографий об Одессе и одесситах. Коллекция будет экспонироваться впервые. На выставке будут представлены фотографии из коллекции одесского фотографа Викентия Кугеля, который снимал Одессу в 1913-1953 годах. Тут есть и семейные съемки, и пойманные камерой фотографа масштабные перемены в судьбе города и страны. Цена билетов — 50-100 грн.

Уютных выходных! Локдауны временные — искусство вечно!

Фото: Александр Александров/Одесса News, Александр Сидельников, Викентий Кугель

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