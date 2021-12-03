Папа Римский Франциск собирается в Украину

Папа Римский Франциск может в ближайшее время посетить Украину с визитом.

Об этом сказал глава Украинской греко-католической церкви Блаженнейший Святослав Шевчук во время Киевского форума по безопасности, сообщили Укринформу в пресс-службе Форума.

«Несколько недель назад имел возможность лично общаться с Папой Франциском об Украине. Он очень беспокоится о судьбе простых людей. Тех людей, которые сегодня, возможно, не до конца услышаны», – сказал он.

«Святой отец очень интересовался, как живёт украинский народ, и действительно очень глубоко по поводу этого переживает», – добавил Блаженнейший Святослав.

Он сообщил, что вскоре может состояться визит в Украину Папы Римского.

«У нас хорошая новость. Ждём, что состоится его визит в Украину. Это ещё не анонсировано, но мы уже живём в ожидании и приготовлении», – сказал глава УГКЦ.

«Это очень мощный сигнал поддержки нашего народа и нашего государства»», — подчеркнул он.

Блаженнейший также отметил, что рассказал Папе о совместных ощущениях среди представителей различных украинских церквей и религий о том, что война закончится после того, как Папа посетит Украину.

Ранее сообщалось, что Папа Римский Франциск планирует посетить Украину в следующем году, однако точная дата визита неизвестна.

Кстати. Премьер-министр Денис Шмыгаль 25 марта во время встречи в Ватикане с Папой Римским Франциском передал ему приглашение от Президента совершить визит в Украину.

В июне глава государства в телефонном разговоре с понтификом ещё раз повторил своё приглашение.

Как сообщала Одесса News, 8 февраля 2020 года Президент Украины находился с официальным визитом в Ватикане, где встретился с Папой Франциском.

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